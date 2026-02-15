weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Mit „CommAward“ ausgezeichnet Klinikum Magdeburg gewinnt Preis für „True Keim“-Podcast

Nicht einmal ein Jahr nach der Veröffentlichung des Podcasts „True Keim“ hat das Klinikum Olvenstedt einen Preis für die Audioproduktion erhalten. Moderatorin Lisa Müller konnte den „CommAward“ nach Magdeburg holen.

Von Johanna Flint 15.02.2026, 07:00
Moderatorin Lisa Müller hat den Preis für den Podcast "True Keim" entgegengenommen.
Moderatorin Lisa Müller hat den Preis für den Podcast "True Keim" entgegengenommen. Foto: Klinikum Magdeburg

Magdeburg. - Große Ehre für das Klinikum Magdeburg: Der Podcast „True Keim“ wurde mit einem Preis für Arbeiten aus der Kommunikations- und Werbebranche ausgezeichnet. Moderatorin Lisa Müller weiß, warum ihr Produkt so beliebt ist.