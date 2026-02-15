weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gebäude von 1937: Baustelle am Elbe-Havel-Kanal: Was wird hier an der Zerbener Schleuse saniert?

Hinter Bauzaun und Gerüst verbirgt sich keine neue Baustelle, sondern ein Stück Geschichte: Das Pumpenhaus von 1937 wird saniert. Was dort genau gemacht wird und wann die Arbeiten enden.

Von Louis Hantelmann 15.02.2026, 07:15
Das historische Pumpenhaus der Zerbener Schleuse ist mit einem Gerüst ummantelt.
Das historische Pumpenhaus der Zerbener Schleuse ist mit einem Gerüst ummantelt. Foto: Louis Hantelmann

Zerben. - Mit knapp 200 Metern Länge ist die Schleuse zwischen Zerben und Güsen wahrlich nicht zu verfehlen. Wesentlich unscheinbarer ist hier das Gebäude auf der anderen Brückenseite am Elbe-Havel-Kanal: Das denkmalgeschützte Pumpenhaus aus dem Jahr 1937.