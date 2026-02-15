Der Satzungs-Entwurf für Betreuungsbeiträge für Kita und Hort sieht gestaffelte Erhöhungen vor. Verbandsgemeinderat vor Entscheidung.

Die Kinder werden in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gut betreut. Zu den Kitas gehört auch das "Apfelbäumchen" in Egeln. Die Aufnahme zeigt die Verabschiedung der künftigen Grundschüler im Sommer 2025.

Egeln. - Die von der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zum 1. April geplante Anhebung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den Kitas und Horten der Mitgliedsorte hat eine weitere Hürde genommen. In dieser Woche hatten der Ausschuss für Kultus und Soziales sowie der Hauptausschuss dem Verbandsgemeinderat die entsprechende Satzungsvorlage zur Beschlussfassung empfohlen.