Kinder und Betreuung Neue Kita-Elternbeiträge in Egelner Mulde in Aussicht
Der Satzungs-Entwurf für Betreuungsbeiträge für Kita und Hort sieht gestaffelte Erhöhungen vor. Verbandsgemeinderat vor Entscheidung.
15.02.2026, 07:04
Egeln. - Die von der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zum 1. April geplante Anhebung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den Kitas und Horten der Mitgliedsorte hat eine weitere Hürde genommen. In dieser Woche hatten der Ausschuss für Kultus und Soziales sowie der Hauptausschuss dem Verbandsgemeinderat die entsprechende Satzungsvorlage zur Beschlussfassung empfohlen.