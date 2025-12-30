Tier aus Rumänien gerettet Fernsehstar Andrea Sawatzki holt sich Hund aus Burger Tierheim

Sie ist bekannt aus der Serie Familie Bundschuh, aus Filmen im Kino und im Fernsehen. Dass Andrea Sawatzki aber auch ein großer Tierfreund ist, weiß nicht jeder. Jetzt hat sie sich aus dem Burger Tierheim einen Hund geholt, der aus Rumänien gerettet wurde.