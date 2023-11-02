In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am ersten Januar-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am 3. Januar 2026 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Lesen Sie auch: Veranstaltungen und Partys zum Jahreswechsel am 31.12.2025

Buttergasse: "70’s die wilden Siebziger" startet am 3.1. um 20 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 mit DJ Henry. "Back to the 80’s & 90’s" mit DJ Henne folgt gleich im Anschluss um 23 Uhr.

Boys'n'Beats: Luca MahoNe legt zu "Luca in the Mix" am 3.1 um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats auf. Diese befindet sich in der Liebknechtstraße 89.

Insel der Jugend: "Ho Ho Homebase" ist am 27.12. ab 23 Uhr die Nacht mit A7, waslisasagt und Forrest Funk auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 überschrieben.

Prinzzclub: "Hello 2026" kündigt der Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a für den 3.1. ab 23 Uhr an. DJ Big A ist dazu mit Best of Hip-Hop, Latin, Black und Pop zur Stelle.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Festung Mark: In der Festung Mark im Hohepfortewall hat am 3. und 4.1. die Eisbahn ab 14 Uhr geöffnet. Am Sonnabend ab 14 Uhr gibt es dabei eine Eisdisco für Kinder, ab 18 Uhr für Erwachsene.