Im Gespräch mit der Volksstimme blickt der Bürgermeister von Osterburg auf Höhepunkte und Tiefschläge in 2025 zurück. Dabei wird klar: Im neuen Jahr gibt es viel zu tun in der Biesestadt und den Altmark-Dörfern.

Schwimmhalle zu, neue Feuerwehr fertig: Das waren die Tops und Flops 2025 in Osterburg (Kreis Stendal)

Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz sprach mit der Volksstimme über die Tops und Flops 2025.

Osterburg. - 2025 war für Osterburg kein Jahr wie jedes andere. Es gab Höhepunkte und Tiefschläge für die Stadt und die 30 zugehörigen Dörfer. Im Gespräch mit der Volksstimme zieht Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) Bilanz über Erfolge und Probleme, wichtige Entscheidungen und Momente, die für Diskussionen sorgten. Wir wollten wissen: Was waren die Tops und Flops des Jahres 2025 in Osterburg, Herr Bürgermeister?