Polizei im Kreis Stendal Waffen, Messer und Ähnliches gesucht: Polizeikontrollen auf allen Weihnachtsmärkten im Kreis Stendal
Egal, wie klein: Die Polizei hat im Kreis Stendal alle Weihnachtsmärkte, auch in den Dörfern, kontrolliert und Besucher nach Messern und Ähnlichem abgesucht.
30.12.2025, 19:38
Stendal. - Der Schein vieler Besucher hat nicht getrügt: Wie die Polizei jetzt bestätigt, wurden in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte im Kreis Stendal stärker überwacht und Gäste häufiger kontrolliert als in den Jahren zuvor. Sprecherin Lisa Stüfen berichtet Details, wo und wie die Einsätze stattfanden.