Feste ohne Ende: Wohin am Wochenende in Burg, Genthin und Umgebung?

CoSy-Festival auf Schloss Dornburg

Jerichower Land - „Contrasts in Symbiosis“ – oder kurz „CoSy“ - feiert von Freitag bis Sonntag seine Premiere im Dornburger Schloss. Das Festival vereint die historischen Schlossmauern mit zeitgenössischer Kunst und Musik und bietet ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne, versprechen die Veranstalter. Die Kulisse des Schlosses wird durch moderne Installationen und bunte Szenarien ergänzt, was eine faszinierende Verbindung aus Vergangenheit und Gegenwart schafft. Auf mehreren Bühnen im Schloss und im Schlosspark werden sowohl etablierte als auch Nachwuchs-Künstler die Möglichkeit haben, ihre Musik zu präsentieren. Parallel dazu gibt es eine umfassende Kunstausstellung, die auf mehreren hundert Quadratmetern zeitgenössische Kunstwerke zeigt.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch den lokalen Künstlern gewidmet, um deren Arbeiten zu unterstützen und zu präsentieren. Das Festival bietet eine Vielzahl von Workshops, die den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich aktiv einzubringen und neue Erfahrungen zu sammeln. Karten und alle weiteren Informationen rund um das „Contrasts in Symbiosis“-Festival gibt es unter: www.cosy-festival.de

Summershelter in Heyrothsberge

Am Freitag heißt es im Heyrothsberger Park „Rock ’n’ Roll!“. Organisiert vom Magdeburger Vintage-Modegeschäft „Subkultur“, startet das „Summershelter“ Festival ganz im Sinne der Musik und des Stils von 1940 bis 1960. Für die Gäste werde am Wochenende einiges geboten: „Das Highlight ist definitiv der Sonnabend. Dann kommt die italienische Band Rekkiabilly extra aus Sizilien angereist. Sie spielen eine Mischung aus Ska und Rock ’n’ Roll. Auch Jason Starday und Band, ein aufstrebender junger Musiker, spielt gemeinsam mit Teilen vom Ray Collins Hot Club, die Musik der 1940er und 50er-Jahre machen“, kündigt Organisator Dirk Klocke an.

Die entsprechende Musik für das Wochenende liefern außerdem Hannes and the Vinylfreaks, Ira und Marcel Bontempi, Mr. Bricks and the Rubble und Cat Lee King and his Cocks. Zwischendurch treten immer mal wieder DJ Manu Tanzratte und DJ Haribo auf, um die Partymeute bei Laune zu halten. Die Burlesque-Tänzerin Lucy la Fer tritt am Freitagabend auf.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen, Vintage-Mode und Accessoires zu shoppen sowie Haare und Make-up stylen zu lassen, damit der Rockabilly-Look bis ins kleinste Detail perfektioniert wird. Am Sonnabend wird um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr „feinste Mode für sie und ihn“ bei Modenschauen präsentiert. Um 20 Uhr startet der Preistanz um die goldene Schuhsohle, bei dem jeder mitmachen kann. Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein großer Flohmarkt statt, der zum Trödeln und Frühschoppen einlädt. Der Flohmarkt ist auch für Nicht-Festivalbesucher zugänglich.

Auch Kurzentschlossene kommen auf ihre Kosten, denn es gibt Tageskarten. Freitag kostet der Eintritt 25 Euro, der Einlass beginnt um 17 Uhr. Sonnabend geht es ab 13 Uhr los und die Tageskarte kostet 40 Euro. Flohmarkt, Frühschoppen und Finale kosten am Sonntag 5 Euro Eintritt. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Flohmarkt gibt es auf der Facebook-Seite des Festivals.

40. Ehlefest in Biederitz

Von Freitag bis Sonntag ist in diesem Jahr beim Biederitzer Ehlefest wieder ein abwechslungsreiches Programm am Start. Die Eröffnung erfolgt am Freitag um 17 Uhr auf der Kantorwiese durch Bürgermeister Kay Gericke und Ortsbürgermeister Carsten Schneider. Danach gibt es bis es bis 20 Uhr Kinderprogramm und -disco, worauf die Partynacht für die Großen mit DJ Lars folgt.

Sonnabend geht es ab 11 Uhr weiter. Auf dem Programm steht ein bunter Flohmarkt auf der Kantorwiese. Vor Ort sind außerdem die Verkehrswacht Jerichower Land, die Bundeswehr, die Kinder- und Jugendfeuerwehr, das Kinderheim Konfetti Heyrothsberge und der Angelverein mit Spiel, Spaß und interessanten Angeboten. Im Pfarrgarten lädt der Regenbogenverein mit leckerem selbstgemachtem Essen und erfrischenden Getränken zu Bücherflohmarkt, Spielen und Quizzes ein. Um 15 Uhr gibt es Tiervorführungen mit dem „Hof der klugen Tiere“. Auf der Kantorwiese beginnt dann das Basketball-Turnier des Jugendclubs. Ab 18 Uhr lädt die Biederitzer Kantorei zum Mitsingkonzert in die Evangelische Kirche ein. Die Kinder singen das Musical „Gerempel im Tempel“, zu dem die Grundschulkinder eine kreative Ausstellung vorbereitet haben. Um 20 Uhr beginnt die Party mit der Band Empire.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr wird der Sonntag eingeläutet. Ab 11.30 Uhr gibt es einen musikalischen Frühschoppen mit dem Landespolizeiorchester. An der Ehle findet ab 14 Uhr einer der Höhepunkte des Festes statt: das Schlauchbootrennen. Zudem gibt es das ganze Wochenende über die Möglichkeit, zahlreiche Fahrgeschäfte auf der Kantorwiese zu nutzen.

Die Zeit beim Schlauchbootrennen wurde erst gestoppt, wenn die Glocke am Strand geläutet wurde. Hunderte Besucher schauten den insgesamt 25 Teams dabei zu, wie es ihnen gelang, die Boje auf der Ehle zu umrunden. Manuela Langner

Elbauenfest in Parey

Auf dem Festplatz in Parey steigt an diesem Wochenende das 18. Elbauenfest. Der Freitag startet mit einer großen Party von 19 bis 1 Uhr. Mit beim „Elbauen-Beatz“ dabei sind die DJs Emi Flemming, Dusted Decks, Anstandslos & Durchgeknallt und Dorian Mauer. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Anstandslos & Durchgeknallt treten am Freitag in Parey auf. Anstandslos & Durchgeknallt / Veranstalter

Am Sonnabend geht es um 11 Uhr munter mit einem Frühschoppen mit dem Schalmeienorchester Parey und dem Musikverein Ziesar weiter. Ab 14 Uhr gibt es Bühnenprogramm vom Tanz- und Turnschuppen und dem Ensemble „Ice Cream Live“, Kinderprogramm sowie einen Auftritt des Sängers Daniel Projahn. Freddy Schmidts Vergnügungspark ist mit Fahgeschäften vor Ort, für Spiel und Spaß sorgt der Moskito Club. Um 20 Uhr startet die Party mit Radionation und The Partycrasher. Der Eintritt ist frei.

Auch am Sonntag zum Fest der Vereine Elbe-Parey ist für alle der Eintritt frei. Viele Vereine haben ihre Teilnahme zugesagt und bieten ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne und Umfeldaktionen. Die Feuerwehr Elbe-Parey wird Technik präsentieren und auch der Kooperationspartner, das Logistikregiment I der Bundeswehr aus der Clausewitz-Kaserne Burg, ist mit einer Fahrzeugschau wieder dabei. Los geht es um 11 Uhr mit dem Einmarsch der Vereine, Hoheiten und Gäste auf das Festgelände. Musikalisch begleitet wird der Einmarsch traditionell vom Schalmeienorchester Parey.

Das Bühnenprogramm startet danach um 11.30 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeisterin Nicole Golz. Ab 11.40 Uhr singen die Kindertagesstätten der Gemeinde Elbe-Parey wieder gemeinsam auf der Festbühne. Das Schalmeienorchester gibt um 11.30 Uhr ein Platzkonzert. Musikalisch präsentieren sich der Frauenchor Bergzow und Pfarrer Andreas Breit a. D. um 12.30 Uhr. Anschließend treten die Tanzgruppe „Poppies“ vom Carnevalsverein Hohenseeden (13 Uhr) und die Chorgemeinschaft Elbe-Parey (13.10 Uhr) auf. Die Vorstellung der Gasthoheiten und die Verabschiedung der 6. Elbauenkönigin Maria I. erfolgt ab 13.50 Uhr. Ab 14.20 Uhr wird die 7. Elbauenkönigin gekrönt. Mit einem Programm des Ensembles „Ice Cream Live“ klingt das Fest der Vereine aus.

Jazz im Kloster Jerichow

Jazzbegeisterte aufgepasst! Dieses Jahr präsentiert das Kloster Jerichow in Zusammenarbeit mit den Altmark Festspielen das Festival „Jazz im Kloster Jerichow“, das von Freitag bis Sonntag stattfindet. Geboten werden virtuose musikalische Darbietungen inmitten einer bezaubernden Kulisse. Am Freitag tritt um 20 Uhr das aus der Serie „Babylon Berlin“ bekannte Moka Efti Orchestra und Stargast Line Goettsche auf. Sonnabend musiziert um 16 Uhr die Landesjugend-Bigband Sachsen-Anhalt. Um 19 Uhr gibt es modernen Jazz vom Piano-Trio Atempo. Der Jazzchor Freiburg lässt den Abend ab 21.30 Uhr gemeinsam mit Joo Kraus ausklingen. Nach einer Jazz-Andacht am Sonntag um 10 Uhr mit Pfarrerin Rebekka Prozell endet das Fest mit einem Auftritt von der ostdeutschen Gesangsikone Uschi Brüning und Stephan König am Klavier.

Jazz im Kloster war 2021 gut besucht. Andreas Lander

Tickets können vorab online erworben werden. Der Eintritt zum gesamten Wochenende kostet 120 Euro im Vorverkauf. Tageskarten kosten Freitag und Sonnabend 60 Euro, am Sonntag 25 Euro. Wer seine Karten an der Abendkasse kaufen möchte, muss zusätzlich 10 Euro zahlen.

Eröffnung der Wanderausstellung „Mutmacherinnen“ in Burg

Die Ausstellung zeigt acht Lebensgeschichten von Frauen mit Gewalterfahrungen, die von ihrem Neuanfang in der Hoffnung andere betroffene Frauen zu bestärken, Schutz und Unterstützung zu suchen, berichten. Denn es gibt Auswege – es braucht Ermutigung, diese zu gehen! Die Ausstellung ist vom Freitag, 9. August bis zum 23. August im Soziokulturellen Zentrum in Burg zu sehen. Die Ausstellung wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zur Verfügung gestellt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Weinbergparty in Burg

Die Altmärker Partyband „Tick2Loud“ bringt am Freitag mit Pauken und Trompeten drei Stunden lang Rockklassiker und aktuelle Hits auf die Bühne am Weinberg. Davor, dazwischen und danach sorgt DJane Halinka für chillige Beats. Der Eintritt für die Weinbergparty beträgt regulär 10 Euro im Vorverkauf, zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr. Tickets gibt es vorab auf www.poliluxmagazin.de, im Rotfuchs und in der Tourist-Information Burg. An der Abendkasse gibt es Restkarten für 15 Euro. Es können Speisen vom Rost und leckere Getränke genossen werden. Nach der Band laden sommerliche Beats zum Chillen und Tanzen ein. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Die Stendaler Partyband „Tick2Loud“ ist am morgigen Freitag am Weinberg zu Gast. Polilux

1. Hohenziatzer Dorfpokal

Der Hohenziatzer Heimatverein lädt am Sonnabend zum Dorfpokal ein. Ab 9.30 Uhr beginnt der Tag mit einem leckeren Frühstück und im Anschluss startet das Familiensportfest. Ab 14 Uhr geht dann das Fußballturnier los, wofür sich noch Mannschaften melden können - auch aus den Nachbargemeinden. Im Anschluss können die Besucher den Tag mit einer Party ausklingen lassen. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Dorffest in Detershagen

Am Sonnabend findet in Detershagen ab 12 Uhr das alljährliche Dorfest am Gemeindezentrum/Teich statt. Die Veranstalter versprechen viele Highlights für Groß und Klein. Es gibt leckere Speisen und Getränke und am Abend auch Musik. Der Eintritt ist frei.

Führung durch die Burger Altstadt

Während dieser Themenführung am Sonnabend, 10. August, kann die Geschichte der Wehr- und Wachtürme der ehemaligen Stadtbefestigung hautnah erlebt werden. Beim Rundgang durch die über 1.075-jährige Stadt der Türme wird die Vergangenheit der sogenannten Oberstadt (Altstadt) erkundet. Je nach Gruppengröße können bis zu drei Stadttürme (Hexenturm, Freiheitsturm, Berliner Torturm) während der Führung von innen besichtigt werden. Die Themenführung führt von der Trommlerfigur am Breiten Weg zu den Stadttürmen. Anmeldung und Karten sind vorab über die Tourist-Info Burg erforderlich. Der Preis für Erwachsene beträgt 7 Euro, ermäßigt sind es 4 Euro. Los geht die Führung um 10 Uhr, sie dauert etwa anderthalb Stunden.#

Flugfest in Möckern

Der Fliegerclub Möckern e.V. lädt alle Fluginteressenten am Sonnabend und Sonntag zum Flugfest ein. Beginn am Sonnabend ist um 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis etwa 16 Uhr. Auch Kinder ab 6 Jahren dürfen mit Erlaubnis der Eltern mitfliegen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt eine Tombola, bei der jedes Los gewinnt.

Sommerfest des SV Eintrach Hohenwarthe

Am Sonnabend feiert der SV Eintracht Hohenwarthe sein Sommerfest. Los geht es auf dem Hohenwarther Sportplatz um 10 Uhr mit einem großen Torwandschießen. Dabei gibt es für die ersten drei Plätze Preise zu gewinnen. Die kleinen Gäste können sich derweil auf Hüpfburgen austoben. Um 15 Uhr startet mit dem Straßenfußballturnier der laut Anita Lange erste Höhepunkt des Tages. „Freizeitfußballer aus Hohenwarthe haben sich nach den Straßen zu Mannschaften zusammengefunden. Außerdem gibt es eine Jugend- und eine Frauenfußballgruppe“, erklärt die Vereinsvorsitzende das Turnier. Es sei schon das siebte seiner Art.

Auch Punktspiele der D- und C-Jugend stehen auf dem Programm. „Aus Hohenwarthe und Niegripp hat sich die 'Jugendspielgemeinschaft Mittelelbe' gegründet. Die zwei Mannschaften der D-Jugend spielen am Vormittag ihr erstes Punktspiel der Saison 24/25“, so Lange. Bei einer Tombola gibt es exklusive Preise zu gewinnen, unter anderem ein von Spielern signiertes FCM- und SCM-Trikot. Für die Verpflegung sorgt ein Foodtruck von „Würstlich“.

Ab 19 Uhr spielt der Magdeburger Singer-Songwriter Daniel Stodolka Livemusik. Danach gibt es eine Aftershowparty mit DJ. Mit einem weiteren Höhepunkt schließt der Tag ab: Um 22 Uhr gibt es eine Feuershow.

Parkfest in Pöthen

Die Gemeinde Karith-Pöthen lädt zum diesjährigen Parkfest ein, das am Sonnabend ab 14 Uhr im, am und vor dem Gemeindezentrum im Pöthener Park stattfinden wird. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das für alle Altersgruppen etwas zu bieten hat. Besonders die kleinen Gäste werden wieder voll auf ihre Kosten kommen: Es wird allerhand spaßige Kinder-Stationen geben – basteln, schminken und, und, und. Neben einem reichhaltigen kulinarischen Angebot mit Kuchen, Kaffee, Eis und verschiedenen Grillspezialitäten hat sich auch wieder eine Modenschau des „Kaufhaus am Markt“ aus Gommern angekündigt, die aktuelle Trends präsentiert. Zwischendurch sorgt ein Schausteller mit humorvollen Einlagen für Unterhaltung und ein DJ begleitet das Fest bis in den späten Abend hinein.

Flohmarkt in Pietzpuhl

In Pietzpuhl können Trödler am Sonntag, 11. August feilschen. Zum vorletzten Mal in diesem Jahr organisiert der Heimatverein den Flohmarkt. Von 9 Uhr bis 13 Uhr kann in der Schloßstraße geschlendert und gestöbert werden. Der letzte Flohmarkt in diesem Jahr in Pietzpuhl findet am 22. September statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es via E-Mail (flohmarktpietzpuhl@web.de).

Flohmarkt in Gommern

Auch in Gommern gibt es am Sonntag wieder die Möglichkeit zum Stöbern und Feilschen. Von 10 bis 15 Uhr findet der Flohmarkt auf dem Parkplatz NP/Kaufhaus am Markt statt. Die Anmeldung für einen Standplatz ist per Mail an flohmarkt.gommern@aol.com oder unter der Tel. 0172 35 14 339 möglich.

Konzert mit dem Zerbster Gospelchor in Loburg

Der Kahrling-Orgelverein Loburg lädt alle Interessierten Sonntag ab 17 Uhr in die St. Laurentius Kirche nach Loburg zum Loburger Orgelsommer ein. Dort findet ein Konzert mit dem Zerbster Gospelchor unter der Leitung von Tobias Eger statt. Der Zerbster Gospelchor wurde im Jahr 2000 von Mitgliedern der Zerbster Kantorei unter Leitung von Kantor Tobias Eger gegründet. Der anfängliche experimentelle Charakter in der Beschäftigung des Ensembles mit Gospel & Spiritual hat sich bis zum heutigen Tag erhalten und steht für eine dynamische und flexible Musizierweise. So konnte in den letzten Jahren ein umfangreiches und stilistisch vielfältiges Repertoire erarbeitet werden.

Die Kahrling-Orgel in der St. Laurentiuskirche in Loburg. Roland Theuring

Neben dem Klavier, von dem aus Tobias Eger den Chor leitet, kommen wechselnd auch andere Instrumente wie Rhythmusgruppe, Violoncello und Saxofon zum Einsatz. So hatte jeder der bisherigen zahlreichen Auftritte des Chores in Konzerten, Gottesdiensten und Gospelchortreffen seinen ganz eigenen Charakter. Das Konzert wird einen Querschnitt durch das vielfältige Repertoire des Chores präsentieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei, dafür wird am Ausgang um eine Kollekte gebeten zur Finanzierung des Loburger Orgelsommers.