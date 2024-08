Der Kammerchor Porta Westfalica tritt am 2. Oktober in Genthin auf.

Genthin - Festlicher lässt sich der Tag der Deutschen Einheit in Genthin nicht begehen: Auch in diesem Jahr wird der Kammerchor Porta Westfalica mit der Nord-deutschen Camerata und Solisten am 2. Oktober in Genthin zu Gast sein.

In diesem Jahr gibt es das Gastspiel in der St. Trinitatiskirche zum 30. Mal. Die West-Ost-Verbindung ist ungebrochen: „Die Festkonzerte zum Tag der Deutschen Einheit gehören bei uns zu den absoluten Höhepunkten unserer Projektarbeit“, berichtet Chorleiter Georg Kindt.

Genthiner Klassikliebhaber sind treues Stammpublikum

Im Laufe der Jahre habe sich ein Stammpublikum gebildet, das die Konzerte mit großer Begeisterung verfolge. Einer von ihnen ist Förderer und Konzertmäzen Volker Bauer aus Genthin. Er sagt: „Das Konzert ist der Auftakt zum Tag der Deutschen Einheit, ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Wohlfühlen.“ In diesem Jahr markiere das Konzert sogar den Start in ein langes Wochenende.

Er freue sich auf das Programm und auf den Besuch der Musiker und Sänger. „Wir präsentieren Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert“, kündigt Georg Kindt an. Stücke, die sich sowohl für Klassikliebhaber genau wie für zeitweise Klassikhörer durchaus gut erschließen lassen.

„Neben dem Kammerchor wirken namhafte Solisten und ein professionelles Orchester mit überwiegend jungen Musikern und Musikerinnen aus dem norddeutschen Raum mit.“

Solisten werden das Publikum beeindrucken

Die junge Flötensolistin Mercan Demirkanli ist in der Türkei geboren und habe ihre solistische Karriere vornehmlich in Deutschland absolviert. Daneben werden mit Franziska Stürzel (Sopran), Anna Vishnevska (Alt), Jonathan Dräger (Tenor) und Tom Kessler (Bass) vier Sänger zu hören sein, deren Stimmen den Zuhörern im Gedächtnis bleiben.

Georg Kindt freut sich auf die Rückkehr nach Genthin. „Wir fühlen uns in Genthin sehr wohl, das Abendessen, das wir vor dem Konzert genießen, ist von Gemeindemitgliedern immer liebevoll zubereitet und der Sektempfang nach dem Konzert gibt uns Gelegenheit, mit den Konzertbesuchern ins Gespräch zu kommen.“

Die seien eingeladen, mit dem Chor zu verweilen. Auch in diesem Jahr wird das Konzert durch die Unterstützung von Sponsoren und den Kartenvorverkauf getragen. Tickets gibt es ab sofort in der Touristinformation Genthin für 18 Euro.