Aufregung im Wald in Vogelsang bei Gommern: Eine große Maschine ist mitten zwischen den Bäumen in Brand geraten.

Die Schwierigkeit beim Löschen des Harvesters bestand darin, an den Motorraum heranzukommen.

Vogelsang. - In einem Waldstück bei Vogelsang ist am Donnerstagvormittag, 30. Oktober, ein Harvester in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig, stoppte die Maschine und alarmierte die Leitstelle. Die Feuerwehr Gommern rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus.