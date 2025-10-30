Stallpflicht für Geflügel gilt im Landkreis Harz schon. Nun wurde ein weiterer Kranich entdeckt, der vermutlich an der Vogelgrippe verendete. Wie das Veterinäramt reagiert und was Vogelhalter sowie Finder von Tierkadavern unternehmen sollten.

Vogelgrippe breitet sich im Harz aus: H5N1 bei Kranich bestätigt, zweiter Verdachtsfall

Bei einem im Landkreis Harz gefundenen toten Kranich ist der Verdacht auf Vogelgrippe inzwischen bestätigt.

Landkreis Harz. - Das Friedrich-Loeffler-Institut hat den ersten Vogelgrippe-Fall im Landkreis Harz bestätigt. Bei einem toten Kranich aus dem Ballenstedter Ortsteil Rieder wurde das H5N1-Virus nachgewiesen. Unterdessen gibt es einen zweiten Verdachtsfall, berichtet eine Sprecherin des Landratsamtes.