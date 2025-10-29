Spendenaktion für ASB-Wünschewagen im Harzkreis Osterwieck: Tattoos und Piercings lassen letzte Wünsche wahr werden
Körperkunst gegen Spenden für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Harz: Wie viele letzte Wünsche die außergewöhnliche Aktion von Bonnies Tattoodiele in Osterwieck erfüllen kann.
Aktualisiert: 30.10.2025, 16:46
Osterwieck. - Die Idee klingt simpel wie außergewöhnlich: ein Tattoo oder ein Piercing beim Tag der offenen Tür des Osterwiecker Tattoostudios gegen eine Spende für den ASB-Wünschewagen Sachsen-Anhalt. Das ehrenamtlich organisierte Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes finanziert sich ausschließlich über Spenden und Sponsorenmittel. Ziel ist es, Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen.