Sie opfern ihre Freizeit, um anderen zu helfen. In Burg (Jerichower Land) lassen sich Bewohner zu Feuerwehrmännern und -frauen ausbilden. Aus gutem Grund.

Bei der Truppmann-Ausbildung gilt es neben der Theorie auch praktischen Übungen an ausrangierten Autos zu absolvieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Sie sind oft die Retter in der Not und nehmen es mit Flammen auf, befreien Menschen aus Unfallautos und kennen sich mit Gefahrengut aus. Mitglieder der Feuerwehren übernehmen in Burg (Jerichower Land) wichtige Aufgaben. Darum lassen sich Bewohner für den aktiven Einsatz ausbilden.