Feuerwehr Feuerwehr Burg rückt zu Feldbrand und Unfall aus

Gleich sechsmal rückte die Feuerwehr Burg am vergangenen Wochenende aus, unter anderem zu zwei Großeinsätzen. Bei Stegelitz war ein Feld in Brand geraten und spät in der Nacht musste ein verunglückter Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreit werden.