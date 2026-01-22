Minus fünf Grad und drunter - die Nachttemperaturen lassen stehende Gewässer wie Seen und Teiche zufrieren. Zunehmend sieht man Menschen auf den Eisflächen - was verboten ist, denn es ist lebensgefährlich.

Eisflächen wie hier auf dem Burger Flickschuteich sind derzeit zugefroren - das Betreten der Eisflächen ist aber verboten. Es besteht Lebensgefahr.

Burg - Der Schnee ist weg - schade -, aber der Winter ist geblieben, zumindest mit Blick auf die Temperaturen. Die nächtlichen Minusgrade machen Menschen, die früh starten, nur geringe Freude. Scheiben freikratzen und das Auto warmfahren sind eben nicht vergnügungssteuerpflichtig.

Aber die Temperaturen deutlich unter null Grad in den Nächten lassen auch das Wasser gefrieren. Gemeint sind hier vor allem die Seen, wie beispielsweise der im Flickschupark in Burg. Kommt man hier vorbei, sind dieser Tage regelmäßig Menschen auf dem Eis zu sehen.

Es besteht Lebensgefahr - das Eis kann einbrechen

Darf man das Eis betreten? „Nein, ein Betreten der Eisflächen ist ausdrücklich verboten“, warnt Stadtsprecher Felix Malter. Auch nach mehreren Nächten unter null Grad wird es seitens der Stadt keine Freigabe geben. - „Das Risiko ist zu groß.“

Lesen Sie auch: Treibeis auf der Elbe nimmt wieder zu: Fähren müssen erneut ihren Betrieb einstellen

Die Stärke der Eisdecke kann täuschen und nicht tragfähig genug sein, um das Gewicht eines Menschen zu tragen, verweist die Stadt auf ihrer Internetseite. In diesem Sinne sei das Ordnungsamt auch regelmäßig im Rahmen seiner Routen am Flickschuteich unterwegs, um auch vor Ort daran die Menschen zu erinnern und vom Eis zu holen.