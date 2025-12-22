Zerbst setzt stärker auf Sonnenergie - kommunale Dächer sollen Strom liefern

Zerbst. - Während Solardächer auf Privathäusern und Firmenhallen in der Region inzwischen längst verbreitet sind, steckt die Stadt Zerbst hier noch ganz am Anfang. Nach und nach allerdings sollen nun kommunale PV-Projekte umgesetzt werden. Im nächsten Jahr sind drei Vorhaben angedacht, wie Markus Pfeifer als zuständiger Amtsleiter für Zentrale Dienste in einem Pressegespräch mit der Volksstimme ausführte.