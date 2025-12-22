weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Erneuerbare Energien: Zerbst setzt stärker auf Sonnenergie - kommunale Dächer sollen Strom liefern

Erneuerbare Energien Zerbst setzt stärker auf Sonnenergie - kommunale Dächer sollen Strom liefern

Um langfristig Stromkosten einzusparen, plant die Stadt Zerbst vermehrt, kommunale Objekte mit Solaranlagen auszustatten.

Von Daniela Apel 22.12.2025, 19:03
Die Stadt Zerbst plant nächstes Jahr mehrere kommunale PV-Projekte.
Die Stadt Zerbst plant nächstes Jahr mehrere kommunale PV-Projekte. Symbolbild: M. Murat/dpa

Zerbst. - Während Solardächer auf Privathäusern und Firmenhallen in der Region inzwischen längst verbreitet sind, steckt die Stadt Zerbst hier noch ganz am Anfang. Nach und nach allerdings sollen nun kommunale PV-Projekte umgesetzt werden. Im nächsten Jahr sind drei Vorhaben angedacht, wie Markus Pfeifer als zuständiger Amtsleiter für Zentrale Dienste in einem Pressegespräch mit der Volksstimme ausführte.