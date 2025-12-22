Gedenkzeit in der Gemeinde Biederitz Nach Anschlag in Magdeburg: Woltersdorf gedenkt der Opfer und dankt den Helfern
Um der Opfer zu gedenken und den vielen Helfern zu danken, hat Woltersdorf am Wochenende eine Gedenkzeit abgehalten.
22.12.2025, 19:03
Woltersdorf - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erschütterte nicht nur die Landeshauptstadt, sondern strahlte auch auf die umliegenden Regionen aus. In der Gemeinde Biederitz nahmen die einzelnen Ortschaften nun Anteil an dem noch immer kaum greifbaren Vorfall unweit der eigenen Haustür.