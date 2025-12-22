Um der Opfer zu gedenken und den vielen Helfern zu danken, hat Woltersdorf am Wochenende eine Gedenkzeit abgehalten.

Nach Anschlag in Magdeburg: Woltersdorf gedenkt der Opfer und dankt den Helfern

In Gedenken an die Opfer des Anschlags vom 20. Dezember in Magdeburg hat die Ortschaft Woltersdorf nun eine Gedenktafel.

Woltersdorf - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erschütterte nicht nur die Landeshauptstadt, sondern strahlte auch auf die umliegenden Regionen aus. In der Gemeinde Biederitz nahmen die einzelnen Ortschaften nun Anteil an dem noch immer kaum greifbaren Vorfall unweit der eigenen Haustür.