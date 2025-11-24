Bescheiden, aber voller Herzenswärme und mit Nähe und Zusammenhalt: Drei Frauen erzählen von Weihnachtsfesten in der Nachkriegszeiteit, in der Quittenkonfekt, echte Kerzen und gemeinsames Singen wichtiger waren als große Geschenke.

Was war früher an Weihnachten anders? Drei Frauen erinnern sich an Wärme, Quittenkonfekt und Weihnachtsmannmasken

Es gibt Dinge, die bleiben wohl an Weihnachten immer gleich: Baum schmücken udn Kinderuagen, die mit den Lichtern am Baum um die Wette leuchten.

Jerichower Land - Früher gab es zwar weniger Geschenke, dafür aber mehr Zeit füreinander. Wärme, Nähe und Zusammenhalt - vielleicht ist es das, was uns heute manchmal fehlt. Weihnachten in der Nachkriegszeit: Drei Damen aus Gommern, Niegripp und Ziepel erinnern sich.