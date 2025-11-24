Weihnachten in der Nachkriegszeit Was war früher an Weihnachten anders? Drei Frauen erinnern sich an Wärme, Quittenkonfekt und Weihnachtsmannmasken
Bescheiden, aber voller Herzenswärme und mit Nähe und Zusammenhalt: Drei Frauen erzählen von Weihnachtsfesten in der Nachkriegszeiteit, in der Quittenkonfekt, echte Kerzen und gemeinsames Singen wichtiger waren als große Geschenke.
Aktualisiert: 22.12.2025, 18:50
Jerichower Land - Früher gab es zwar weniger Geschenke, dafür aber mehr Zeit füreinander. Wärme, Nähe und Zusammenhalt - vielleicht ist es das, was uns heute manchmal fehlt. Weihnachten in der Nachkriegszeit: Drei Damen aus Gommern, Niegripp und Ziepel erinnern sich.