Parchau - Philipp Ling

Ein Schock für die Anwohner und Camper am Parchauer See: Am Donnerstagmorgen war der Ufersaum des mittleren Sees übersät mit toten Fischen. Bewohner der Bungalowsiedlung entdeckten das Fischsterben beim morgendlichen Spaziergang, berichtet Detlef Pakebusch, der Vorsitzende des Naherholungsvereins. Schon seit einigen Tagen sei eine Eintrübung des Sees festgestellt worden, und dass Fische zum Luftschnappen an die Oberfläche kommen.

Mitglieder des Fischereivereins Parchau/Ihleburg 1991, der das Gewässer gepachtet hat, begutachteten am Mittag den Schaden und versuchten, noch einige Fische zu retten. Auch über eine mögliche Umsetzung des verbliebenen Bestands in den angrenzenden Seeteil wurde nachgedacht.

Die Ursache des Fischsterbens ist noch ungeklärt, hierzu muss zunächst eine Untersuchung des Gewässers vorgenommen werden.