Im Ladeburger Stausee starben hunderte Fische. Wie aber geht es den klassischen Dorfteichen in Gommern? Ein Foto-Überblick zeigt, wo die Lage stabil ist – und wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Das Rückhaltebecken Ladeburg ist ein Stausee der Ziepra. Durch Verdunstung und Versickerung ist der Wasserstand massiv zurückgegangen, was vielen Fischen das Leben kostete.

Einheitsgemeinde Gommern - Keine Frage, das Rückhaltebecken Ladeburg ist kein Dorfteich im klassischen Sinn. Es handelt sich um ein Staubecken des Flüsschen Ziepra. Doch was sich dort in der vergangenen Woche zeigte, steht beispielhaft für ein Problem, das längst auch die klassischen Dorfteiche trifft: Fehlender Regen, anhaltende Hitzeperioden, Verdunstung durch starke Winde und Versickerung des Wassers im Boden.