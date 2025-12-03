Magdeburg stand vor einer Premiere, die nach Glühwein duftete, nach Leckerlies klang – und garantiert Freudengebell auslöst hätte: doch der erste Hunde-Weihnachtsmarkt der Stadt fällt aus.

Abgesagt: Erster Weihnachtsmarkt für Hunde in Magdeburg findet doch nicht statt

Magdeburgs erste Fellnase im Festtagsmodus und bereit für den Hunde-Weihnachtsmarkt. Doch dieser fällt nun aus.

Magdeburg. - Magdeburg hat schon so manche Premiere erlebt – aber diese sollte wirklich tierisch gut werden. Die Fellfraktion der Stadt sollte ihren eigenen kleinen Hunde-Weihnachtsmarkt bekommen. Doch die Premiere wurde nun abgesagt. Das sind die Gründe