Magdeburg stand vor einer Premiere, die nach Glühwein duftete, nach Leckerlies klang – und garantiert Freudengebell auslöst hätte: doch der erste Hunde-Weihnachtsmarkt der Stadt fällt aus.

Von Karolin Aertel und Sabine Lindenau Aktualisiert: 06.12.2025, 12:55
Magdeburgs erste Fellnase im Festtagsmodus und bereit für den Hunde-Weihnachtsmarkt. Doch dieser fällt nun aus.
Magdeburgs erste Fellnase im Festtagsmodus und bereit für den Hunde-Weihnachtsmarkt. Doch dieser fällt nun aus.

Magdeburg. - Magdeburg hat schon so manche Premiere erlebt – aber diese sollte wirklich tierisch gut werden. Die Fellfraktion der Stadt sollte ihren eigenen kleinen Hunde-Weihnachtsmarkt bekommen. Doch die Premiere wurde nun abgesagt. Das sind die Gründe