Einst bot die Stadtmauer Halberstadts Bürgern Schutz vor Angriffen. Inzwischen ist sie ein Zeitzeugnis mittelalterlichen Lebens. Doch ihrem Erhalt werde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sagt ein Stadtratsmitglied - und will die Stadt zum Handeln zwingen.

Ist die alte Stadtmauer Halberstadts dem Verfall preisgegeben?

Blick auf die Stadtmauer im Bereich der Schwanebecker Straße in Halberstadt.

Halberstadt. - Die Stadtmauer ist ein Thema, dem sich der Halberstädter Dieter Kühn mit Inbrunst widmet. Seit 2016 moniert er regelmäßig die Vernachlässigung dieses Denkmals durch die Stadt. Nun hat er als Stadtratsmitglied erneut einen Antrag gestellt, der das ändern soll.