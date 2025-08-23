Im Rückhaltebecken Ladeburg ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Für die Beseitigung der Kadaver sieht sich niemand zuständig - weder der Unterhaltungsverband Ehle-Ihle, noch die Stadt Gommern oder der Landkreis. Was nun?

Fischsterben und niemand fühlt sich zuständig: "Es besteht Seuchengefahr"

Hohe Verdunstung und Versickerung sowie fehlender Zufluss von Wasser haben zu einem Sinken des Wasserspiegels im Rückhaltebecken Ladeburg geführt. Das Resultat: Massives Fischsterben.

Ladeburg. - Zwischen Ladeburg und Dalchau befindet sich das Ladeburger Rückhaltebecken. Es ist etwa 30 Hektar groß und wurde ehemals als Wasserspeicher für landwirtschaftliche Beregnungsanlagen angelegt. Heute wird das Becken aus Naturschutzgründen im Dauerstau betrieben. Nun verenden hier Fische im großen Stil - und niemand will damit etwas zu tun haben.