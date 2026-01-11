Die beiden Städte Söke und Schönebeck könnten demnächst ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter vertiefen. Die erste Schritte sind erfolgt.

Sultan Efe, Englischlehrerin und Projektverantwortliche (ganz rechts)mit Markus Baudisch (Mitte) und Schülern der Schule.

Schönebeck/Söke. - Das neue Jahr beginnt für die Schönebecker Städtepartnerschaft mit einer guten Nachricht. Wie der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsverein Schönebeck mitteilte, ist eine weitere Vertiefung der Partnerschaft möglich. Dazu war Markus Baudisch, der Vorsitzende des Vereins, in der türkischen Stadt.