Sportliche Städtepartnerschaft Schönebeck: Mit Kanu gegen Mobbing
Die beiden Städte Söke und Schönebeck könnten demnächst ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter vertiefen. Die erste Schritte sind erfolgt.
Aktualisiert: 11.01.2026, 17:44
Schönebeck/Söke. - Das neue Jahr beginnt für die Schönebecker Städtepartnerschaft mit einer guten Nachricht. Wie der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsverein Schönebeck mitteilte, ist eine weitere Vertiefung der Partnerschaft möglich. Dazu war Markus Baudisch, der Vorsitzende des Vereins, in der türkischen Stadt.