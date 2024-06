Welcher Job passt zu meinen Stärken? Wie sieht die Arbeitswelt aus? Diese Fragen stellen sich Kinder und Jugendliche oft schon früh. Eine Schule in Burg wurde nun vom Land für ihr Engagement bei der Berufsorientierung ausgezeichnet.

Fit für die Arbeitswelt: Diese Förderschule in Burg bereitet Kinder bestens auf Berufswahl vor

Burg. - Große Freude bei den Lehrern und Schülern der Förderschule „Dr. Theodor Neubauer“ in Burg. Diese durften sich nun über eine besondere Auszeichnung freuen.

Der Bildungseinrichtung wurde zum ersten Mal das „Berufswahl-Siegel Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ verliehen – überreicht von Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, und mit unterzeichnet von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU).

Ansporn für die Zukunft

Damit wurde das besondere Engagement der Schule für alle Jungen und Mädchen im Rahmen der Berufsvorbereitung gewürdigt. Dieser Anspruch soll auch in den kommenden Jahren umgesetzt werden, versicherte Schulleiterin Manuela Hahnke.

Wie stehen Schulen im Land zur Cannabis-Legalisierung? Hier lesen Sie mehr zu diesem Thema.

Die Auszeichnung fand bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Magdeburg statt. Der Preis wird seit 2009 vergeben.

In der Förderschule in der Alten Kaserne werden aktuell 120 Schüler in zwölf Klassen unterrichtet.