Wie sieht eine erfolgreiche Berufsberatung aus? Eine Schule in Gommern im Jerichower Land scheint darauf die beste Antwort zu haben und wurde nun mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. So sieht das Konzept aus.

Fit für die Arbeitswelt: Diese Schule in Gommern bereitet Schüler am besten auf Berufswahl vor

Gommern. - In Zeiten schier unendlicher Möglichkeiten nach dem Schulabschluss stehen junge Erwachsene oft vor der Frage: Welcher Beruf passt zu mir und meinen Stärken? Eine Schule in Gommern hat dank eines ausgeklügelten Konzepts fast immer die passende Antwort darauf - und wurde nun von Sozialministerin Petra Grimm-Benne geehrt. So sieht das Konzept aus.