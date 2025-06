Kade - In Sachsen-Anhalt werden auch in diesem Jahr wieder die besten Regionalvermarkter gesucht. Honoriert werden wieder clevere Verkaufsideen. Unter den zirka 30 direktvermarktenden Unternehmen, die bei der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht haben, ist auch Michael Reiß aus Kade, Inhaber der Wildererhütte.

Reiß, der die Produkte seiner Wildfleischerei über einen Hofladen und über den Online-Handel vermarktet, konzentriert sich in seiner aktuellen Bewerbung speziell auf seinen Imbisswagen – der macht die dritte Schiene seiner Vermarktungsstrategie aus. Mit dem Online-Handel war der Unternehmer aus Kade im vergangenen Jahr im Wettbewerb um die besten Regionalvermarkter erfolgreich am Start und wurde mit dem Sonderpreis in dieser Kategorie geehrt.

Imbisswagen versorgt kleine Feiern und große Events

Mit dem Wagen ist Reiß sowohl bei kleineren Hoffesten, bei Events wie Reiter- und Feuerwehrfesten, aber auch bei großen überregionalen Veranstaltungen wie der Hanse-Sail in Rostock vor Ort. So könne er die Region repräsentieren und mit den Gästen ins Gespräch kommen. Diese Variante der Direktvermarktung werde sehr gut angenommen, sagte Michael Reiß im Gespräch mit der Volksstimme. „Ich schätze besonders das Feedback auf unser Angebot, das sich erfahrungsgemäß am Imbisswagen einstellt.“

Lesen Sie auch: Bismarck-Gymnasium Genthin: Ein Spitzen-Abi-Jahrgang verlässt die Schule

Die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt teilt als Organisator des Wettbewerbes die Gewinnerkategorien nach Unternehmensgrößen ein. In diesem Jahr sind zudem die Sonderkategorien „Nachwuchsförderung“ und „Winzer“ ausgeschrieben. Teilnehmen können alle sachsen-anhaltischen Betriebe, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Gründungsjahr, die Produkte aus eigener Herstellung direkt an Kundinnen und Kunden vermarkten. Die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt verzeichnet in diesem Jahr eine wachsende Zahl an Bewerbungen.