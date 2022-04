Flüchtling aus Burg erlebt Lesereise mit Gänsehautmomenten

2016 flüchtete Hussain Saberi aus Afghanistan. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch niedergeschrieben. Das hat er nun auf einer besonderen Reise vorgestellt.

Während der Lesereise kam Hussain Saberi mit vielen Menschen ins Gespräch. Dazu gehörte auch Deutschlehrerin Isabelle Lejeune, die die organisatorischen Fäden in der Hand hatte.

Burg - „Deutschland, hörst du mich?“, diese Frage ist Titel des Buches von Hussain Saberi. Darin schildert er die Erlebnisse auf seiner Flucht, die 2016 in Afghanistan begann und nach vielen Umwegen in Burg endete. Nun hat er das Buch auf einer Lesereise in Burgs Partnerstadt La Roche-sur-Yon vorgestellt. Und es waren emotionale Tage für beide Seiten.