Das diesjährige Schleusenkonzert in Hohenwarthe bot Flamenco, Gitarrenriffs und Arien für begeisterte Zuhörer. Auch ein nächstes Konzert ist in Planung.

Hohenwarthe - Da kommt der Flügel mit dem Kran eingeflogen zum Schleusenkonzert am Sonntag. In der Doppelsparschleuse Hohenwarthe verfolgen hier rund 400 Besucher die Vorbereitungen für eines der beiden Konzerte an dem Tag. Die Zuschauer erwartete ein feuriger Konzertnachmittag mit mitreißenden Flamenco-Tänzerinnen, fantastischen Stimmen, virtuosem Gitarrenspiel und bekannten Arien aus Bizets Oper Carmen. Seit 21 Jahren finden die Schleusenkonzerte jetzt schon statt und Organisator Burkhard von Puttkamer plant bereits an der nächsten Veranstaltung im kommenden Jahr im Juni.

In der Schleuse selbst, schwärmen die Musiker, gibt es eine ganz einzigartige Akustik. Sehr kooperativ zeigt sich zudem seit Jahrzehnten die Besatzung der Schleuse, schwärmt er. Hinter den Konzerten in der Schleuse steckt jede Menge Organisation. So kann das Konzert nur stattfinden, wenn ein größeres Kreuzfahrtschiff zufällig in der Region unterwegs ist, erzählt er.

Stunden vorher wird das Oberdeck dann für die Musikvorstellungen umgebaut. So begann die Vorbereitungen am Sonntag bereits, als das Schiff noch von Genthin aus unterwegs war zum Wasserstraßenkreuz. Der Einsatz habe sich aber gelohnt und die Besucher seien voll auf ihre Kosten gekommen, meint er.