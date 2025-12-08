Volksstimme und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) laden ein zum Winterspaziergang - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Ideen eine Rolle spielen. Seien Sie dabei.

In Burg-Süd kennt sich Philipp Stark (2.v.r.) aus. So war er bei der Eröffnung der neuen Sporthalle.

Burg. - Haben Sie sich schon immer mal gefragt, was mit den leerstehenden Gebäuden in Burg-Süd passieren wird, warum so viele Geschäfte in der Innenstadt nicht besetzt sind oder wie lange die Straße Unterm Hagen in Burg-Nord noch so holperig bleibt?

Das sind Fragen, die einem in den Sinn kommen, die einem aber eben nicht das Internet oder mal der Nachbar schnell beantworten können - denn das sind Fragen, die sich nur um Burg drehen. Und da sollte man am besten einen Burger fragen. Nicht irgendeinen Burger, sondern DEN Burger schlechthin, nämlich den Bürgermeister Philipp Stark - auch wenn er strenggenommen aus Reesen kommt.

Da, wo sonst die Volksstimme im Rathaus anklopft, um genau solche Fragen zu stellen, möchte die Volksstimme den Einwohnern von Burg die Möglichkeit geben, einmal selbst den Bürgermeister etwas zu fragen, Hinweise im eigenen Viertel zu geben oder eben einfach auch mal etwas zu erfahren.

Wir laden ein: Volksstimme und Burgs Bürgermeister

Dazu möchten wir als Heimatzeitung und Bürgermeister Stark zu verschiedenen Rundgängen einladen, bei denen das Stadtoberhaupt und interessierte Bürger sich zusammen einzelne Viertel von Burg einmal anschauen. Fragen können während des Rundganges gestellt und auf Dinge hingewiesen werden, die gleich an der richtigen Stellen wären. Aber auch der Bürgermeister kann vielleicht ein paar Einblicke in die Stadtentwicklung geben, die einem so nicht bewusst waren.

Da Philipp Stark einen prall gefüllten Terminkalender hat, kann in diesem Monat nur ein Rundgang stattfinden, bevor es dann in andere Teile Burgs und Ortsteile der Stadt geht. Die Premiere findet am Freitag, 12. Dezember, statt.

Die Premiere

Dann geht es nach Burg-Süd. Der Stadtteil hat sich stark verändert seit den 80er Jahren, als dort Burger in über 2.000 Wohnungen ihr zu Hause hatten. Doch immer noch wohnen hier viele Menschen, einige von ihnen sind schon genauso lange dort wie die Häuser, in denen sie wohnen.

Die Strecke des ersten Rundgangs

Die Strecke durch Süd soll auf dem Parkplatz von NP an der Ecke Am Ring/Magdeburger Chaussee starten. Um 11.30 Uhr soll es losgehen, dann parallel ein Stück Am Ring entlang zum Südring. Entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn geht es dann durch Süd weiter zur Yorckstraße und über den Südring zum Ausgangspunkt, wo der Rundgang dann auch endet.

Der Rundgang führt etwa eine Stunde lang durch Burgs Stadtteil Süd. Grafik: MRM/Kroschel

Anmeldung

Die Gruppen sollen überschaubar bleiben, so dass auch jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen beziehungsweise auch Antworten oder Erläuterungen zu hören. Daher einfach bitte kurz anmelden unter redaktion.burg@volksstimme.de jeweils bis zwei Tage vor dem jeweiligen Rundgang. Diesmal also bis zum 10. Dezember. Bitte immer mit Angabe des Namens und ggf. Anzahl der Teilnehmer, die angemeldet werden sollen.

Keine Zeit?

Sie würden gerne teilnehmen, haben aber an dem Tag keine Zeit oder Sie schaffen es aus gesundheitlichen Gründen nicht, den Rundgang mitzulaufen? Kein Problem: Schreiben Sie uns einfach Ihre Fragen oder Anliegen zu Burg beziehungsweise zu den jeweiligen Gebieten und wir werden sie vor Ort beim Rundgang der Bürgermeisterin stellen.