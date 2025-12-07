Das Geld für die letzten beiden Abschnitte der Autobahn A14 in Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist freigegeben. Die Fertigstellung bis zum Jahr 2030 scheint in Sicht. Den letzten Widerstand hat es bei Seehausen gegeben.

Über Proteste und Gewalttaten: Der lange Weg zum A14-Bau in der Altmark

Blick auf die Brücke der Bundesstraße 189 über die Elbe Richtung Wittenberge. Daneben die Baustelle der neuen A14-Brücke. Das Bundesverkehrsministerium hat das Geld für die A14-Abschnitte von Osterburg bis Karstädt freigegeben.

Seehausen. - Es ist der vorläufige Startschuss für den Bau der letzten beiden A14-Abschnitte der Nordverlängerung von Magdeburg bis Schwerin: Das Bundesverkehrsministerium hat am 2. Dezember das Geld für die Abschnitte von Osterburg bis Seehausen sowie Wittenberge bis Karstädt freigegeben. Der Weg dahin ist gepflastert von Protesten und Gewalttaten.