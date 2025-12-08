Roland Gille erhält vom Ortschaftsrat die Auszeichnung als Klötzer Ehrenamtler des Jahres. Der ehemalige Schwimmmeister engagiert sich auch im Ruhestand im Waldbad.

Klötze. - Die Liste der Bewerber für die Auszeichnung als Klötzer Ehrenamtler des Jahres 2025 war lang. Am Ende fiel die Wahl auf Roland Gille. Der 69-Jährige ist auch im Ruhestand weiterhin nicht nur in der Wasserwacht engagiert, sondern auch im Waldbad. Fast täglich war er bei der umfangreichen Sanierung 2023 und 2024 auf dem Areal zu finden und hat den Handwerkern wichtige Hinweise gegeben. „Roland war beim großen Umbau gefühlt überall gleichzeitig und stand den Handwerkern quasi auf den Füßen, behielt den Überblick und kümmerte sich um unzählige Kleinigkeiten, ohne die ein solches Projekt nicht gelingen kann“, blickte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Vanessa Fröhlich während der Laudatio zurück.