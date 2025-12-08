weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Weihnachtsdeko in Handarbeit: Wernigerodes Skyline im Wohnzimmer: Ein Apotheker aus dem Harz baut einzigartige Schwibbögen

Weihnachtsdeko in Handarbeit Wernigerodes Skyline im Wohnzimmer: Ein Apotheker aus dem Harz baut einzigartige Schwibbögen

Wernigerode als Schwibbogen – ein Stück Harzer Heimat für die Weihnachtszeit. Gefertigt werden diese und andere filigrane Kunstwerke vom Apotheker Matthias Karste. Warum seine Schwibbögen aus Handarbeit sogar den Weg nach Australien und Kanada finden.

Von Ivonne Sielaff 08.12.2025, 10:15
Alles Handarbeit: Der gebürtige Wernigeröder Matthias Karste baut in Halle Schwibbögen mit ganz besonderen Motiven.
Alles Handarbeit: Der gebürtige Wernigeröder Matthias Karste baut in Halle Schwibbögen mit ganz besonderen Motiven. Foto: Delia Elmrich

Wernigerode/Halle. - Wernigerodes Silhouette mit Rathaus, Schloss und Brocken ist immer wieder ein Hingucker. Und das nicht nur in natura, sondern in der Weihnachtszeit auch als Schwibbogen für das heimische Wohnzimmer. Hinter diesem leuchtenden Blickfang steckt Matthias Karste - ein echter Harzer.