Wernigerode als Schwibbogen – ein Stück Harzer Heimat für die Weihnachtszeit. Gefertigt werden diese und andere filigrane Kunstwerke vom Apotheker Matthias Karste. Warum seine Schwibbögen aus Handarbeit sogar den Weg nach Australien und Kanada finden.

Wernigerodes Skyline im Wohnzimmer: Ein Apotheker aus dem Harz baut einzigartige Schwibbögen

Alles Handarbeit: Der gebürtige Wernigeröder Matthias Karste baut in Halle Schwibbögen mit ganz besonderen Motiven.

Wernigerode/Halle. - Wernigerodes Silhouette mit Rathaus, Schloss und Brocken ist immer wieder ein Hingucker. Und das nicht nur in natura, sondern in der Weihnachtszeit auch als Schwibbogen für das heimische Wohnzimmer. Hinter diesem leuchtenden Blickfang steckt Matthias Karste - ein echter Harzer.