Wohnen Freibad, Café, Hundewiese: Das wünschen sich Bewohner von Burg bei Magdeburg für ihre Stadt

Eine Umfrage bei einem Straßenfest in Burg (Jerichower Land) zeigt, was sich Bewohner in ihrer Stadt wünschen. Welches Problem die Stadtverwaltung mit der Umsetzung hat.