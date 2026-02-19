Neue Bewerbungsrunde für Lehrer im Jerichower Land: Das Landesschulamt schreibt neue Stellen aus. Bis wann man sich bewerben kann und welche Fächer am meisten gesucht werden.

Freie Stellen: Vor allem an Sekundarschulen fehlen Lehrer

Lehrer gesucht: Das Landesschulamt Sachsen-Anhalt hat erneut viele offene Stellen an den Schulen ausgeschrieben - darunter sind auch 24 vakante Stellen im Jerichower Land.

Burg - Von Grundschule über Sekundarschule, Förderschule und Gymnasium: Überall im Jerichower Land werden Lehrer gebraucht. Dafür hat das Landesschulamt eine neue Bewerbungsphase gestartet, die noch bis 28. Februar für weiterführende Schulen und bis zum 31. März für Grundschulen läuft. Insgesamt sind im Jerichower Land 24 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben.