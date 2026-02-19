weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Sie sind mittlerweile in vielen deutschen Städten zu finden und erfreuen sich großer Beliebtheit: Bücherschränke aus ausrangierten Telefonzellen. Eine solche „Bücherzelle“ soll nun auch im Magdeburger Stadtteil Randau-Calenberge entstehen.

Von Johanna Flint 19.02.2026, 06:45
Eine Bücherzelle wie hier in Haldensleben soll bald auch nach Randau kommen.
Eine Bücherzelle wie hier in Haldensleben soll bald auch nach Randau kommen. Archivfoto: Anna Maria Sternhagen

Magdeburg. - Lange schon wurde sie sich von den Randauer Bürgern gewünscht, nun soll sie tatsächlich kommen. Im Magdeburger Stadtteil soll bald eine Bücherzelle aufgestellt werden.