weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Regelmäßige Versorgung von Hilfsmobil: Magdeburger Krankenhaus kocht für Bedürftige und Obdachlose

Regelmäßige Versorgung von Hilfsmobil Magdeburger Krankenhaus kocht für Bedürftige und Obdachlose

Die Küche eines Magdeburger Krankenhauses kocht nicht nur für Patienten. Regelmäßig wird auch ein Hilfsmobil für Bedürftige und Obdachlose mit warmem Essen versorgt.

Von Stefan Harter 19.02.2026, 06:30
Ein Magdeburger Krankenhaus versorgt regelmäßig Bedürftige und Obdachlose mit warmem Essen.
Ein Magdeburger Krankenhaus versorgt regelmäßig Bedürftige und Obdachlose mit warmem Essen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Magdeburg. - Schon seit Anfang des Jahres 2026 kocht das Team um Küchenchef Andreas Mikulski jeden Samstag leckere Eintöpfe für das Wärmemobil. Dabei handelt es sich um ein ehrenamtliches Projekt der Malteser in Magdeburg, das obdachlose und bedürftige Menschen in der Stadt unterstützt.