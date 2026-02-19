Die Küche eines Magdeburger Krankenhauses kocht nicht nur für Patienten. Regelmäßig wird auch ein Hilfsmobil für Bedürftige und Obdachlose mit warmem Essen versorgt.

Magdeburg. - Schon seit Anfang des Jahres 2026 kocht das Team um Küchenchef Andreas Mikulski jeden Samstag leckere Eintöpfe für das Wärmemobil. Dabei handelt es sich um ein ehrenamtliches Projekt der Malteser in Magdeburg, das obdachlose und bedürftige Menschen in der Stadt unterstützt.