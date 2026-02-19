Rund um den Heumarkt häufen sich Klagen über lange Wartezeiten. Die Politik fordert Änderungen – doch die Stadtverwaltung bremst und erklärt, wo Verbesserungen möglich sind und wo nicht.

Magdeburgs Heumarkt ächzt unter dem Verkehr – und die Stadt zieht diese Konsequenzen

Vor knapp zwei Jahren wurde die Kaiser-Otto-Brücke nach langer Bauzeit wieder für den Autoverkehr freigegeben. Seitdem hat sich die Lage am Heumarkt insbesondere zu Stoßzeiten deutlich zugespitzt: Autofahrer klagen über lange Wartezeiten an den Ampeln und stockenden Verkehr.

Magdeburg. - Der Bereich rund um den Heumarkt bis zur Strombrücke ist in Magdeburg stark belastet. Autos, Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger bewegen sich hier von früh bis spät dicht aneinander vorbei. Aus der Politik kam zuletzt der Ruf nach Verbesserungen, um die teils langen Wartezeiten zu verkürzen. Nun hat die Stadtverwaltung reagiert – und zeigt, wo sie nachjustieren kann und wo die Grenzen erreicht sind.