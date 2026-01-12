Mitternachtsturnier in Täve-Schur-Halle Freude über Erfolg vom Hallen-Fußball in Burg getrübt: Wollen Vereine kein Geld?

Die 6. Ausgabe vom Mitternachtsturnier hat Hunderte Besucher mobilisiert und spannende Spiele im Hallen-Fußball geboten. Abseits vom Spielfeld wird ein sozialer Zweck verfolgt. Nur - Vereine machen nicht mit.