weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Mitternachtsturnier in Täve-Schur-Halle: Freude über Erfolg vom Hallen-Fußball in Burg getrübt: Wollen Vereine kein Geld?

Eil
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Mitternachtsturnier in Täve-Schur-Halle Freude über Erfolg vom Hallen-Fußball in Burg getrübt: Wollen Vereine kein Geld?

Die 6. Ausgabe vom Mitternachtsturnier hat Hunderte Besucher mobilisiert und spannende Spiele im Hallen-Fußball geboten. Abseits vom Spielfeld wird ein sozialer Zweck verfolgt. Nur - Vereine machen nicht mit.

Von Marco Papritz 12.01.2026, 18:33
16 Teams sind beim 6. Mitternachtsturnier in der Täve-Schur-Halle in Burg angetreten.
16 Teams sind beim 6. Mitternachtsturnier in der Täve-Schur-Halle in Burg angetreten. Foto: Marco Papritz

Burg - Hunderte begeisterte Zuschauer, viele Tore und Teams, die trotz sportlicher Rivalität fair miteinander umgehen. Das 6. Mitternachtsturnier in Burg ist ein Erfolg. Leider nicht abseits der Spiele.