Der Schnee zauberte Wolmirstedt zur romntischen Winterlandschaft, doch die weiße Pracht brachte auch Schwierigkeiten mit sich.

Für Menschen mit Gehhilfen war es schwer, die Wolmirstedter Fußgängerzone zu durchqueren.

Wolmirstedt. - Der Schnee kam langsam, aber gewaltig. Wolmirstedt wurde am Freitag komplett zugeschneit. Stundenlange Schneefälle und gefrorene Böden sorgten für eine dichte, geschlossene Schneedecke. Das machte vor allem Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, auch drei Tage später noch zu schaffen.