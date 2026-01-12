Zerbst - Die kritische Wetterlage hält weiter an. Aktuell hat der Deutsche Wetterdienst ab 12. Januar, 17 Uhr, bis 13. Januar, 8 Uhr, eine Unwetterwarnung vor Glatteis für die Zerbster Region herausgegeben. Es müsse mit Beeinträchtigungen im Straßen- und öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden, heißt es auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. „Verzögerungen, Fahrplananpassungen oder Ausfälle einzelner Bus-Linien sind abhängig von der jeweiligen Wettersituation vor Ort möglich“, wird hingewiesen und zugleich betont: „Der Schülerverkehr im Landkreis wird nicht abgesagt.“

Vielmehr werde das beauftragte Busunternehmen Vetter die Lage permant beobachten und auf dieser Grundlage situative Entscheidungen treffen, um die Sicherheit aller Fahrgäste und Mitarbeiter zu gewährleisten. „Wir starten erstmal planmäßig“, bestätigt Maik Janak, kaufmännischer Leiter bei Vetter, gegenüber der Volksstimme. Über aktuelle Änderungen werde wie bisher auf der Internet- und der Facebook-Seite des Unternehmens informiert.

Als Eltern verantwortungsbewusst die Gefahren fürs Kind beurteilen

Unterdessen sind „die Schulen im Landkreis aufgefordert, eigenständig über die Durchführung von Distanzunterricht zu entscheiden“, lässt sich auf der Anhalt-Bitterfelder Kreisseite nachlesen. Aufgrund der Unwetterwarnung wurde seitens der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti entschieden, dass wie bereits am 12. Januar jetzt auch in Absprache mit dem Landesschulamt am 13. Januar kein Präsenzunterricht stattfindet. Die Schüler erhalten Aufgaben via Moodle. Auch das Zerbster Gymnasium Francisceum wechselt einen weiteren Tag ins Homeschooling und verzichtet auf Präsenzunterricht.

Derweil hat der Gemeindeelternrat die Empfehlung herausgegeben, dass Eltern eigenständig und verantwortungsbewusst die Gefahren beurteilen sollen, die der Schulweg für ihre Kinder mit sich bringt. „Sollte Ihre eigene Einschätzung einen Transport/Besuch ausschließen, können Sie Ihre Kinder im Rahmen Ihrer Fürsorgepflicht (Sicherheit auf dem Schulweg) zuhause belassen. In diesem Fall müssen Sie ihr Kind selbst entschuldigen“, heißt es. Sollte die Witterung hingegen keine Beeinträchtigungen für die Schulwege darstellen, ist die Schule zu besuchen, wird auf die sonst geltende Schulpflicht hingewiesen.