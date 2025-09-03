weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach 16 Jahren geht Ute Mertens neue Aufgabe an: Superintendentin wird verabschiedet

Nach 16 Jahren im Amt ist Superintendentin Ute Mertens seit Anfang des Monats Leiterin der Telefonseelsorge Mardeburg/Nördliches Sachsen-Anhalt. Im Volksstimme-Podcast „Jerichower Land“ spricht sie über ihre neue Aufgabe.

Von Thomas Pusch 03.09.2025, 18:45
Ute Mertens wird am Sonnabend verabschiedet.
Ute Mertens wird am Sonnabend verabschiedet. Foto: Stephen Zechendorf

Burg - „Ich wollte etwas Neues machen“, verrät Ute Mertens im Volksstimme-Podcast „Jute Laune“, der auf den üblichen Podcast-Plattformen zu hören ist. Superintendentin sei sie aber sehr gerne gewesen und dabei denkt sie an viele Begegnungen mit Menschen, aber auch Großereignisse wie den Sachsen-Anhalt-Tag in Gommern und die Landesgartenschau in Burg.