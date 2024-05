Essen im Jerichower Land Frühstücken? Kein Problem in Burg! Das sind die besten Locations

Ausschlafen und dann auswärts verwöhnen lassen: In Burg bei Magdeburg ist das kein Problem. Wer die erste Mahlzeit des Tages auswärts genießen will, hat in der Kreisstadt des Jerichower Lands die Qual der Wahl.