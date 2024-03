Der Spaß stand den Teams beim 2. Gommeraner Frühlingsmarsch am Sonntag nicht nur an der Station der Feuerwehr in Gesicht geschrieben.

Gommern - 24 Teams nahmen die große Herausforderung an. Was sie erwarten würde, war ihnen im Vorfeld nur teilweise klar. Nur eins stand fest: Es sollte ein Riesenspaß werden. Und genau das wurde der Gommeraner Frühlingsmarsch, der am Sonntag zum zweiten Mal ausgetragen wurde.

Es ging darum, an neun Stationen, die auf einem 5,5 Kilometer langen Rundkurs quer durch Gommern verteilt waren, Bestleistungen zu erzielen. Manchmal ging es um Grips, manchmal um Geschick, manchmal um Kraft. Damit es für die Teilnehmer zu einem großen Spaß im Kampf um Ruhm, Ehre und einen Platz auf dem Siegerpodest werden konnte, hatten sich die Organisatoren im Vorfeld schwer ins Zeug gelegt.

Stiefelweitwurf: klingt einfach, doch viele versagten. Foto. Th. Schäfer

140 Teilnehmer am Start in Gommern

Start und Ziel war die Versammlungsstätte. Mit einem Laufzettel ausgestattet, starteten die Teams im Zehn-Minuten-Takt ab 9.30 Uhr in zwei entgegengesetzte Laufrichtungen, damit es an den Stationen nicht allzu oft zu Staus oder Wartezeiten kommen würde. Gab's an ein, zwei Stationen trotzdem - aber so ist das, wenn bei einem Event so viele Teilnehmer zu verzeichnen sind - nämlich rund 140. Drei Teams waren sogar extra auch aus Schönebeck angereist, denn so etwas wie den Frühlingsmarsch gibt es dort nicht.

Es gab nur ein Team, dass alle Bäume, Kräuter und Getreidesorten fehlerfrei zuordnen konnte. Den Stand beteuten die Damen des Kräutergartens. Foto: Schäfer

Zur Siegerehrung, die gegen 15 Uhr abgehalten wurde, stand fest: „Felli-Löhni“ heißen die Gewinner des Gommeraner Frühlingsmarsches 2024. Mit 151,5 Punkten rauschten sie ins Ziel. Die Titelverteidiger, „Reisegruppe Sonnenschein“, patzten und schafften es dieses Mal „nur" auf den 10. Platz.

60 Ehrenamtliche an den Stationen des Frühlingsmarsches

Aber das war eigentlich auch egal, denn der Spaß stand für sie und alle anderen im Vordergrund. Gruppen aus bis zu zehn Personen spielten, rätselten oder wetteiferten an den Stationen, die weit mehr als 60 Ehrenamtliche vorbereitet hatten.

Leitergolf bei „Wir in Vehlitz“. Foto: tsc

Unter der Federführung des Heimatvereins Gommern wurde der Frühlingsmarsch organisiert. Die Feuerwehr Gommern, SV Eintracht, der Jugendclub, die Kulturwerkstatt, Wir für Gommern, Wir in Vehlitz und der Gemischte Chor brachten sich zusätzlich mit kreativen und abwechslungsreichen Stationen ein.

Da gab es Stiefelweitwerfen, ein Kräuter-, Baum- und Getreidequiz, Zielübungen mit Tischtennisbällen, großen Maler-Meistern ihre Kunstwerke zuordnen, Geschicklichkeit bei alten Handwerksberufen, einen Wissens- und Geschicklichkeitsparcours rund um Vehlitz, Zielgenauigkeit beim Darts, einen lustigen Löschangriff und auch Musiktitel raten. Für jeden, egal welchen Alters, war etwas dabei. Der Frühlingsmarsch erwies sich wieder als waschechtes Familienevent.

Das Team „Felli-Löhni“ holte den Siegt mit 151,5 Punkten. Foto: Schäfer

Es war ein toller Sonntag, die Stimmung immer gut, das Wetter perfekt, die Leute entspannt und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Der Ruf nach einer Fortsetzung im kommenden Jahr wurde daher zusehends lauter.

Übrigens: Wer bei der Siegerehrung nicht mehr dabei sein konnte und seine Urkunde dennoch haben möchte, kann diese in der Stadtinformation Gommern abholen. Auch die Letztplatzierten, das Team „Power Rangers“, können sich dort ihr wohlverdientes „Jommeraner Jurkenglas“ abholen.