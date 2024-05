Steven Vonend wird mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent Stadtwehrleiter in Gommern.

Der nun zum Stadtwehrleiter gewählte Steven Vonend (l.) überreicht Auszeichungen an Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Gommern.

Gommern - Gommerns führungslose Zeit an der Spitze der Stadtwehrleitung ist beendet. Darüber informierte Arne Haberland, Chef des Haupt- und Ordnungsamtes der Ehlestadt, auf der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 7. Mai.

Steven Vonend, seit Jahren Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gommern, hatte sich als einziger Kandidat der Wahl zum Stadtwehrleiter gestellt. Diese fand am Sonnabend, 4. Mai, statt. Sämtliche aktiven Feuerwehrfrauen und -männer der Einheitsgemeinde Gommern waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Im aktiven Dienst befanden sich zum Stichtag 270 Mitglieder.

Mit 94,36 Prozent gewählt

142 gaben ihre Stimme ab. Das ist ausreichend, denn für eine gültige Wahl müssen mindestens 50 Prozent, was 135 beträgt, ihre Stimme abgeben. Von den 142 abgegebenen Stimmen stimmten 134 mit Ja und acht mit Nein. Damit wurde Steven Vonend mit 94,36 Prozent zum neuen Stadtwehrleiter gewählt.

Nun fehlt noch die Berufung in das Amt. Das dürfte nur noch eine Formalie sein und wird am kommenden Mittwoch, 15. Mai, durch den Stadtrat erfolgen. Steven Vonend wird dann für die Dauer von sechs Jahren an der Spitze der Wehrleitung stehen.

Die Neuwahl war erforderlich, da Heiner Wolter zum Ende des Jahres 2022 aus dem Amt zurückgetreten war und Gommern somit seither ohne Stadtwehrleiter dastand. Die Suche nach einem neuen Stadtwehrleiter gestaltete sich schwierig – lange fand sich niemand, der das Amt übernehmen wollte. Dazu ist ein erhebliches Maß an Engagement erforderlich. Und: Es müssen alle notwendigen Ausbildungen vorhanden sein. Über ein Jahr hat es gedauert, bis sich jemand dazu bereit erklärt hatte.