Der Bahnübergang in Königsborn gilt seit jeher als Geduldsprobe. Von der Vollsperrung hatten sich Autofahrer weniger Wartezeit erhofft. Doch es kam anders.

Frust in Königsborn: Trotz Vollsperrung und offener Schranke steht Ampel auf rot

Obwohl die Magdeburger Straße zur Linken des LKWs vollgesperrt ist, steht die Ampel in Richtung Heyrothsberge auf Rot. Bei den Verkehrsteilnehmern sorgt das für Verwirrung.

Königsborn. - Seit dem 13. Oktober herrscht auf der Magdeburger Straße in Alt-Königsborn Vollsperrung - nichts geht mehr. Dennoch steht die Rechtsabbieger-Ampel aus Neu-Königsborn kommend zeitweise auf rot, obwohl die Bahnschranken oben sind und kein Verkehr von links kommen kann. Bei Verkehrsteilnehmern sorgt das für Unmut. Aus Sicht des zuständigen Landesministeriums ist die Erklärung hierfür jedoch klar.