Zweiter Überfall einer Tankstelle - nur 24 Stunden nach dem Überfall an Burger Tanstelle. Täter droht mit Waffe.

Heyrothsberge - Überfall: Die Polizei meldet eine räuberische Erpressung an derTankstelle in Heyrothsberge in der dortigen Berliner Straße.

Gegen 21.50 Uhr soll laut Polizei am Sonntag ein unbekannter maskierter Täter die Verkaufsräumlichkeiten mit einer augenscheinlichen Handfeuerwaffe betreten haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in der Tankstelle die Tankstellenmitarbeiterin sowie zwei weitere männliche Kunden. Als erstes sprach er die Mitarbeiterin an, sie solle die Hände heben.

Der Täter führte zudem einen grauen Bettbezug mit sich. Dieser wurde den anwesenden Männern in der Tankstelle übergeben, mit der Aufforderung diesen mit Tabakwaren zu befüllen. Derweil musste die Tankstellenmitarbeiterin den Inhalt ihrer Kasse herausgeben.

Als er alles eingepackt und ausgehändigt bekommen hatte, mussten die Mitarbeiterin sich schlussendlich auf den Boden legen, sodass der Täter die Räumlichkeit unbehelligt verlassen konnte. Die Polizei wurde daraufhin erst mehrere Minuten später alarmiert.

Die darauffolgende Nahbereichsfahndung, auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, verlief leider erfolglos.

Der Täter erlangte laut Polizei Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie Tabak, wobei hier die Schadenshöhe noch nicht abschließend bekannt ist. Der bislang unbekannte beschuldigte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Täterbeschreibung

Männlich

ca. 25 Jahre alt

ca. 180 – 190 cm groß

kräftige Statur

keine Tattoos oder Piercings

keine Sehhilfe

Bekleidung – schwarze Kopfbedeckung, schwarzer Schal, schwarze Bekleidung sowie Handschuhe

Sprache – regionale Mundart, ohne Akzent

Zeugen, die sachdienliche Informationen, wie z.B. zum Täter, geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail: levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de aufzunehmen.

Das Polizeirevier Jerichower Land hat bereits wurd ebereits einen Tag zuvor wegen einer schweren räuberischen Erpressung zur Tankstelle in Burg gerufen. Nun hat sich fast genau einen Tag später, eine weitere räuberischer Erpressung ereignet.