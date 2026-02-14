Gommern - Wenn Teams mit roten Nasen Bierpong spielen, an der Bahnhofslok mit dem Lasergewehr zielen oder im Kräutergarten plötzlich über Düfte rätseln, dann kann das nur eines bedeuten: In Gommern steht wieder der Frühlingsmarsch an. Am Sonntag, 15. März, verwandelt sich die Innenstadt zum 4. Mal erneut in eine bunte Erlebnisstrecke.

Los geht es um 9.30 Uhr in der Versammlungsstätte am Volkshaus. Mitmachen kann jeder, der Lust hat: Familien, Freundeskreise, Vereine oder Kollegen. Wichtig ist nur, dass ein Team aus mindestens vier Personen besteht. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Team.

Teams aus vier Personen

Doch der Frühlingsmarsch ist weit mehr als ein einfacher Spaziergang durch die Innenstadt. Auf der Strecke warten neun lustige und herausfordernde Stationen, an denen die Teams ihr Können unter Beweis stellen müssen.

Mal sind Geschick, mal Wissen und mal eine gehörige Portion Humor gefragt. Sicher ist: Langeweile kommt nicht auf.

So bittet der Heimatverein im Pfarrhaus zum Quiz, bei dem Gommeraner Straßen anhand von Hinweisen erraten werden müssen. Vor dem Bahnhof wird es sportlich, wenn der Schützenverein eine Lasergewehranlage aufgebaut hat. Im Kräutergarten geht es dann wieder ganz anders zu. Hier wird geraten, geschnuppert und probiert.

Ruhm, Ehre und Preise

Auch die Freiwillige Feuerwehr, „Wir für Gommern“, der SV Eintracht, der Städtepartnerschaftsverein, der GCC, und „Wir in Vehlitz“ sorgen mit ihren Stationen für Abwechslung.

Lustige Spiele wie hier beim 2. Gommeraner Frühlingsmarsch stehen auf der Tagesordnung. Foto: Thomas Schäfer

Auf die vorderen Plätze warten Ruhm, Ehre und attraktive Preise. Auch der letzte Platz geht nicht leer aus. Hier gibt es die legendäre „Jommeraner Jurke“ – ganz im Sinne des Humors, der die Veranstaltung seit jeher begleitet. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Am Startpunkt gibt es ein kleines, kulinarisch-delikat bestücktes Angebot, und etwa auf halber Strecke wartet ein Versorgungspunkt mit Getränken und einer Stärkung. Auch an praktische Dinge wurde gedacht, entsprechende „Pipi-Stationen“ stehen bereit.

Maximal 30 Teams

Maximal 30 Teams können teilnehmen, daher lohnt sich eine rechtzeitige Anmeldung. Diese ist bis zum 13. März in der Stadtinformation Gommern, Platz des Friedens 9, möglich oder online über die Webseite www.fruehlingsmarsch-gommern.de.

Wer sich vor Ort anmeldet, kann das Startgeld direkt hinterlegen, ansonsten wird am Veranstaltungstag bezahlt. Wichtig: Am Freitagabend vor dem Marsch erhalten alle Teams per E-Mail ihre genaue Startzeit und weitere Hinweise.