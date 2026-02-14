Karneval in Magdeburg Ottojaner: Das haben die Magdeburger Narren auf der Bühne des Amo geboten
Unter dem Schlachtruf „Otto Alaaf!“ haben die Ottojaner am 13. Februar 2026 ihre 72. Session im Amo gefeiert. Dieses Mal bot das Programm eine Zeitreise.
Aktualisiert: 14.02.2026, 11:15
Magdeburg. - Mit „Ottos Zeitreisebüro“ haben die Magdeburger Ottojaner ihre 72. Session im Amo mit knapp 700 bunt kostümierten Gästen gefeiert – fantasievoll, temporeich und zeitgemäß. Denn die große Reise durch Jahrhunderte, Kontinente und sogar Galaxien kam ganz ohne Flugzeug aus: Wer durch die Zeit reist, braucht kein Kerosin. Nachhaltigkeit einmal anders gedacht – mit Humor, Musik und Bewegung statt Emissionen.