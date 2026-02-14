Etwa 25 Feuerwehrleute – allesamt Alters- und Ehrenkameraden der sechs Ortswehren der Gemeinde Bördeland – trafen sich zum inzwischen 18. Mal, um einen geselligen Tag zu verbringen.

Gruppenfoto muss sein: 27 Alters- und Ehrenkameraden kamen am Donnerstag zusammen. Es war wie ein Klassentreffen.

Biere. - Zum inzwischen 18. Mal trafen sich die Alters- und Ehrenkameraden der sechs Ortswehren in Bördeland. Etwa 25 Feuerwehrleute konnte Hans-Jürgen Schulze von der gastgebenden Wehr Biere und auch der Eggersdorfer Jürgen Rode in seiner Funktion als Verantwortlicher für Bördelands Alters- und Ehrenkameraden, begrüßen.